Mehmet Ocaktan kimdir? Mehmet Ocaktan kaç yaşında, nereli? Mehmet Ocaktan hayatı ve biyografisi!

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MEHMET OCAKTAN KİMDİR?

Mehmet Ocaktan, 8 Haziran 1955'te Balıkesir Karyağmaz Köyü'nde doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Ayşe'dir. Gazeteci; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nü....

Mehmet Ocaktan, 8 Haziran 1955'te Balıkesir Karyağmaz Köyü'nde doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Ayşe'dir. Gazeteci; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi. Yeni Devir, Tercüman ve Güneş gazetelerinde editörlük, muhabirlik ve görsel tasarımcılık yaptı. Yeni Şafak gazetesinin Kurucu Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Yeni Şafak'ta Genel Yayın Yönetmenliği, Genel Koordinatörlük ve yazarlık yaptı. Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilciliği görevini yürüttü ve köşe yazarlığı yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeliklerinde bulundu. Şiir üzerine 4, düz yazılardan oluşan 3 kitabı bulunmaktadır. Orta düzeyde İngilizce bilen Ocakden, evlidir.

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