Mehmet Nazmi Erten kimdir? Mehmet Nazmi Erten kaç yaşında, nereli? Mehmet Nazmi Erten hayatı ve biyografisi!

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MEHMET NAZMİ ERTEN KİMDİR?

Kariyerine 1971 yılında Tekfen Grubu'nda başlayan Mehmet N. Erten, üniversite yıllarında farklı görevlerle değişik iş kollarında çalıştı. 1981 yılında tekrar bugüne kadar görev yaptığı Tekfen Grubu'na döndü. Tekfen Grubu'nda; Toros Gübre Finansman Müdürlüğü, Toros Gübre Genel Müdür Yardımcılığı görevleri sonrasında 1989 yılında Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve 2001 yılından itibaren ise Tekfenbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Ocak 2008 - Temmuz 2008 tarihleri arasında Eurobank Tekfen A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlenen Erten, daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etti. İngilizce ve Fransızca bilen Mehmet N. Erten, Burgan Bank Grubu'nun ana hissedar olmasını ve Banka'nın ünvan değişikliğini takiben Burgan Bank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

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