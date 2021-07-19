Mehmet Moğultay kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti, mesleği ne? Mehmet Moğultay'ın hayatı ve biyografisi!
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Mehmet Moğultay kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti, mesleği ne? Mehmet Moğultay'ın hayatı ve biyografisi!

Mehmet Moğultay kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti, mesleği ne? Mehmet Moğultay'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mehmet Moğultay geliyor. Peki, Mehmet Moğultay kimdir, kaç yaşında vefat etti, mesleği ne? Mehmet Moğultay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Avukat, siyasetçi, eski Adalet Bakanı, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay kimdir? Mehmet Moğultay kaç yaşında vefat etti? Mehmet Moğultay mesleği ne? Mehmet Moğultay'ın hayatı ve biyografisi sizlerle...

MEHMET MOĞULTAY KİMDİR?

Mehmet Moğultay (d. 1945, Tunceli - ö. 5 Temmuz 2017, Amerika Birleşik Devletleri), Türk avukat, siyaset - devlet adamı, eski Adalet Bakanı, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Mehmet Moğultay doğum tarihi : 1945

Mehmet Moğultay vefat tarihi : 5 Temmuz 2017

Mehmet Moğultay nereli : Tunceli

Mehmet Moğultay mesleği ne : Avukat, Siyasetçi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1969-1987 tarihleri arasında serbest avukatlık yaptı. 1987-1999 yılları arasında TBMM 18., 19. ve 20. Dönemleri'nde üç dönem İstanbul Milletvekili seçildi. 1999 Genel Seçimleri'nde TBMM 21. Dönemi'nde, İstanbul'da, CHP'den tekrar liste başı oldu. Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Sekreter Yardımcısı, MYK Üyesi ve Parti Meclisi Üyesi seçilerek bu partilerin üst düzey kademelerinde görev aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, TBMM Başkanvekili ve TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 1991-1995 yılları arasında 49. ve 50. DYP-SHP Koalisyon Hükûmetleri'nde ve sonrasında CHP ve SHP'nin CHP adı altında birleşmesiyle DYP-CHP Hükûmetlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu. Az Fransızca bilen Moğultay evli ve üç çocuk babasıdır.

ABD'de tedavi gördüğü hastanede 5 Temmuz 2017 günü öldü. 8 Temmuz 2017 günü Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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