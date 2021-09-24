Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
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Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası Bedir Metiner, koronavirüs hastalığından dolayı tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybetti. Metiner, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs hastalığından dolayı tedavi gören Ak Parti 24., 25. ve 26. dönem Milletvekili Mehmet Metiner'in babası Bedir Metiner, yaklaşık 2 hafta önce yoğun bakıma alınmıştı. Burada tedavisi süren Bedir Metiner hayatını kaybetti.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLDİ

İkindi Namazı sonrası Kahta Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve siyasi parti temsilcileri ile Metiner'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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