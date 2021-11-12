Mehmet Metiner'i kızdıran sözler! Apar topar yayını terk etti

FETÖ tartışmasının yaşandığı programda Abdurrahim Karslı'nın hain 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında attığı "FETÖ diye bir örgüt yoktur" şeklindeki sosyal medya paylaşımı ekrana getirildi. Mehmet Metiner bu paylaşımı ilk kez gördüğünü ve çok şaşırdığını söyleyerek Karslı'ya canlı yayında tepki gösterdi.

"BEN İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Bunun üzerine Karslı'ya dönüp tekrar "FETÖ terör örgütü yok mu yani" diye sordu. Karslı sözlerinin arkasında durunca Mehmet Metiner tepki göstererek, "Ben ilk defa görüyorum bu tweeti. Bu sizin durduğunuz yeri kimi arkaladığınızı yeter sebeptir" dedi. Metiner'in bu sözleri üzerine Karslı "Tamam doğru" dedi.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Bunun üzerine iyice sinirlenen Metiner "Bu mesajı görseydim sizinle burada oturmazdım. Ben 16 Temmuz'u yaşan bir insanım. Benim yanımda arkadaşlarım öldürüldü. Ben izninizle kalkacağım. Bunu gerçekten görseydim hiç gelmezdim" diyerek stüdyoyu terk etti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet