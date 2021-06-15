Mehmet Metiner'den çok konuşulacak çift maaş tepkisi! Önce paylaştı, sonra sildi

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın çift maaş aldığını öne sürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Ancak Metiner, sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımını Poyraz'ın kendisini araması sonrası kaldırdı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Metiner, paylaşımında Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın çift maaş aldığını öne sürerek "Cumhurbaşkanımızın toplum vicdanını kanatan bu haksız düzene son vermeli, bu kişileri de uzaklaştırmalı" ifadelerine yer verdi.

Ancak Metiner bir süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımını sildi. Konuyla ilgili bir de açıklama metni yayınlayan Fahrettin Poyraz'ın kendisini araması sonrasında o paylaşımını sildiğini belirten Metiner, "İddiaların doğru olmadığını söyledi. Gerekli bilgi ve belgeleri gönderdi. O yüzden tiviti kaldırma gereği duydum" dedi.