Mehmet Makas kimdir? Mehmet Makas kaç yaşında ve nereli? Mehmet Makas hayatı ve biyografisi! Yeni Erzincan valisi Mehmet Makas kimdir!
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Mehmet Makas kimdir? Mehmet Makas kaç yaşında ve nereli? Mehmet Makas hayatı ve biyografisi! Yeni Erzincan valisi Mehmet Makas kimdir!

Erzincan valiliğine atanan Mehmet Makas'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Kaymakamlıktan valiliğe geçiş yapan Mehmet Makas kimdir ve nerelidir. Merak edilen soruların yanıtı haberimizde. Mehmet Makas kimdir? Mehmet Makas kaç yaşında ve nereli? Mehmet Makas hayatı ve biyografisi! Yeni Erzincan valisi Mehmet Makas kimdir!

Mehmet Makas kimdir? Mehmet Makas kaç yaşında ve nereli? Mehmet Makas hayatı ve biyografisi! Yeni Erzincan valisi Mehmet Makas kimdir!
10.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:46

Vali Mehmet Makas Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı atama kararnamesi ile Erzincan valiliğine atandı. Vali Mehmet Makas hakkında merak edilenler haberimizde. Mehmet Makas kimdir ve nereli?

MEHMET MAKAS KİMDİR?

Kaymakamımız Mehmet MAKAS, 1975 yılıda Karabük ili Safranbolu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lisetahsilini Safranbolu'da tamamladı. Yüksek öğrenimini 1993-1997 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Daha sonra yedek subay olarak vatani görevini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde Yüksek Lisansını yaptı. 2000 yılında Kastamonu'da Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Srasıyla Afyon-Hocalar, Sinop-Saraydüzü Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Daha sonra bilgi ve deneyimini arttırmak üzere altı ay süre ile İngiltere' de Londra Middlesex Üniversitesi'nde eğitim gördü. Yurda döndüğünde Milli Güvenlik Akademisi Kamu Diplomasisi kursu aldı.Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Makas kimdir? Mehmet Makas kaç yaşında ve nereli? Mehmet Makas hayatı ve biyografisi! Yeni Erzincan valisi Mehmet Makas kimdir!
MEHMET MAKAS
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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