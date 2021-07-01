Mehmet Levent Kurnaz kimdir? Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz hayatı ve biyografisi!

Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz, 2100 yılında Antalya'nın ikliminin aynen Kahire gibi olacağını söyledi. Kurnaz yaptığı açıklama sonrası gündem oldu. Peki, Mehmet Levent Kurnaz kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kurnaz da iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin beklentiyi açıkladı. Kullandığı ifadelerle gündem olan Kurnaz hakkında Mehmet Levent Kurnaz kimdir? Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.

MEHMET LEVENT KURNAZ KİMDİR?

Mehmet Levent Kurnaz, iklim bilimi üzerine uzmanlaşmış bir fizikçidir. 2013/14 döneminde Mercator-İPM Araştırmacısı olarak "İklim Modellemesi Kullanarak İklim Değişikliğinin Akdeniz Havzasına Etkilerini Araştırmak" projesi üzerine çalışmıştır.

1994 yılında, Pittsburgh Üniversitesi'nden fizik dalında doktora derecesini almıştır. Tulane Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarına devam ettikten sonra, 1997'de Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde öğretim üyesi olmuştur. Araştırmaları, kum hareketlilikleri, bölgesel iklim değişikliği modellemesi ve iklim değişikliğinin etkileri konularına odaklanmaktadır.

Kurnaz'ın çalışmaları, iklim araştırmalarının yer küreyi düşük çözünürlüklü olarak simule eden üstün bilgisayar gücüne sahip başlıca araştırma merkezlerinde küresel iklim modellemelerinin yapılmasıyla başladığı savına dayanmaktadır. Ardından diğer araştırmacılar bu simülasyonların çıktılarını alır ve belli başlı bölgelerin iklim özelliklerini daha iyi modelleyebilmek için çıktıların çözünürlüklerini artırırlar. Mercator-İPM Araştırmacısı olarak Kurnaz, benzer bir bölgesel iklim modellemesini kullanarak iklim değişikliğinin Akdeniz havzasına etkilerini araştırmıştır. Türkiye, iklim değişikliğinin ciddi etkilerinin görüleceği bir bölgede yer aldığı için, Kurnaz, kamuya açık dersler, viral videolar, blog yazıları ve köşe yazıları gibi iklim farkındalığını artıracak bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştir.