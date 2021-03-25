Mehmet Kadir Göktürk kimdir? Dr. Mehmet Kadir Göktürk hayatı ve biyografisi!

Mehmet Kadir Göktürk kimdir? sorusunun yanıtını sizler için derledik. İstanbul'da görev yapan, pek çok başarıya imza atmış olan Mehmet Kadir Göktürk'ün hayatı ve biyografisi haberimizde.

Özel bir hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Kadir Göktürk yakalandığı koronavirüs nedeniyle bugün hayatını kaybetti. Mehmet Kadir Göktürk kimdir? Dr. Mehmet Kadir Göktürk hayatı ve biyografisi!

Göktürk, Eyüpsultan Tokmaktepe Mezarlığına defnedildi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Göktürk, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı.

İSTANBUL TABİP ODASI'NDA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Tabip Odası da Göktürk için bir mesaj yayınlayarak, 1995 yılı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından, Medicana Çamlıca Hastanesi hekimlerinden, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı üyemiz Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ü 24 Mart 2021 tarihinde COVID-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz dedi.

DR. MEHMET KADİR GÖKTÜRK KİMDİR?

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Göktürk, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı.

MEHMET KADİR GÖKTÜRK'ÜN EĞİTİMİ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995

Uzmanlık - İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2002

Deneyim - Büyükçekmece Devlet Hastanesi, 2002-2013

Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2013-2017

İLGİLENDİĞİ ALANLAR

Kronik Hepati B

Kronik Hepatit C

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Seyahat ile Bulaşan Enfeksiyonlar

Diyabetik Ayak Enfeksiyonları

Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları

Erişkin Aşılama

Hastane Enfeksiyonları