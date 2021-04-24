Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? Mehmet İhsan Tahmazoğlu aslen nereli, kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? Mehmet İhsan Tahmazoğlu aslen nereli, kaç yaşında?

Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? Mehmet İhsan Tahmazoğlu aslen nereli, kaç yaşında?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

AK Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı olan Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? Mehmet İhsan Tahmazoğlu aslen nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

AK Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı olan Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? Mehmet İhsan Tahmazoğlu aslen nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU KİMDİR?

1959 yılında Gaziantep ili Şahinbey İlçesinde doğdu. İlkokulu Şehreküstü Ahmet Çelebi İlkokulu'nda, orta ve lise tahsilini Atatürk Lisesi'nde tamamladı.1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1983-1984 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak yerine getirdi. İş hayatına 1984 yılında mali müşavir olarak başladı. Bir süre ticaretle uğraştı. 1999 yılından itibaren yeminli mali müşavir olarak çalıştı. 20 yıldan bugüne kadar birçok sivil toplum örgütünde yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik yaptı.

Siyasi hayatına 2001 yılında AK Parti'nin kurucu il yönetim kurulu üyesi olarak başladı. 5 yıl il başkan yardımcılığı, siyasi ve hukuk İşleri başkanlığı yaptı. Ak Parti'den 22 Temmuz 2007 seçimlerinde 8.sıra milletvekili adayı oldu. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinde Şahinbey Belediye Başkanlığı'na seçildi.

30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde yeniden Şahinbey Belediye Başkanlığı'na seçildi. Mehmet İhsan Tahmazoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı oldu.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Muslera Cenk Tosun Yılmaz Vural Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? Mehmet İhsan Tahmazoğlu aslen nereli, kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 21:30:04. #1.16#

title