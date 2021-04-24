Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? Mehmet İhsan Tahmazoğlu aslen nereli, kaç yaşında?

AK Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı olan Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? Mehmet İhsan Tahmazoğlu aslen nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

AK Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı olan Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? Mehmet İhsan Tahmazoğlu aslen nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU KİMDİR?

1959 yılında Gaziantep ili Şahinbey İlçesinde doğdu. İlkokulu Şehreküstü Ahmet Çelebi İlkokulu'nda, orta ve lise tahsilini Atatürk Lisesi'nde tamamladı.1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1983-1984 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak yerine getirdi. İş hayatına 1984 yılında mali müşavir olarak başladı. Bir süre ticaretle uğraştı. 1999 yılından itibaren yeminli mali müşavir olarak çalıştı. 20 yıldan bugüne kadar birçok sivil toplum örgütünde yönetim kurulu üyeliği ve yöneticilik yaptı.

Siyasi hayatına 2001 yılında AK Parti'nin kurucu il yönetim kurulu üyesi olarak başladı. 5 yıl il başkan yardımcılığı, siyasi ve hukuk İşleri başkanlığı yaptı. Ak Parti'den 22 Temmuz 2007 seçimlerinde 8.sıra milletvekili adayı oldu. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinde Şahinbey Belediye Başkanlığı'na seçildi.

30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde yeniden Şahinbey Belediye Başkanlığı'na seçildi. Mehmet İhsan Tahmazoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı oldu.