Mehmet Gürgür hoca son yolculuğuna uğurlandı
Erzurum'un manevi değerlerinden birisi olan Mehmet Gürgür hoca son yolculuğuna uğurlandı.
Erzurum'un manevi değerlerinden birisi olan Mehmet Gürgür hoca son yolculuğuna uğurlandı.
Lalapaşa Cami Emekli İmam Hatibi ve Caferiye Kuran kursunda yüzlerce hafız yetiştiren Erzurum'un manevi değerlerinden Mehmet Gürgür hoca vefat etti.
Mehmet Gürgür hoca Lalapaşa Cami'inde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş ve çok sayıda seveni katıldı. - ERZURUM