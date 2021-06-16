Mehmet Güçlü kimdir? Mehmet Güçlü kaç yaşında, nereli?

Mehmet Güçlü, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Yılın Sporcusu Dalında Milliyet Spor Ödülüne aday olan Mehmet Güçlü' nün hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Güçlü kimdir? Mehmet Güçlü kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Mehmet Güçlü, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Yılın Sporcusu Dalında Milliyet Spor Ödülüne aday olan Mehmet Güçlü' nün hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Güçlü kimdir? Mehmet Güçlü kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

MEHMET GÜÇLÜ KİMDİR?

Mehmet Güçlü, 14 Mart 1952'de Milas, Muğla'da doğan Türk güreşçidir. 1972 Yaz Olimpiyatları'nda mücadele etmiştir.

1968 yılında güreşe başlamıştır. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında hem serbest, hem de grekoromen stillerde başarılar kazanmıştır. 150 kez millî mayoyu giymiştir. 1974 yılında Yağlı güreş yapmaya başladı. 1980 yılında Edirne Kırkpınar Yağlı güreşlerinde Başpehlivan olmuştur.

Kariyeri

1969 yılında Balkan ikincisi

1970 yılında İsveç'te gençlerde 90 Kg.'da Avrupa Şampiyonu

1971 yılında İzmir Akdeniz oyunlarında takım halinde şampiyonluk

1972 yılında Olimpiyatlarda dördüncü

1972 yılında Ordular arası Dünya birinciliği

1973 yılında İran'da 100 kiloda Dünya Şampiyonasında sekizinci

1974 yılında İstanbul'da Dünya Şampiyonasında üçüncülük

1976 yılında Leningrad'da Avrupa şampiyonasında üçüncülük

1976 yılında Leningrad'da Aleksandr Vasiliyevich Medved Turnuvasında birincilik

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Kariyeri

1974 yılında Başaltına altıncılık

1976 yılında Başpehlivanlıkta beşincilik

1977 yılında Başpehlivanlıkta altıncılık

1980 yılında Başpehlivanlık

1984 yılında Başpehlivanlıkta üçüncülük

1985 yılında Başpehlivanlıkta ikincilik

1988 yılında Başpehlivanlıkta üçüncülük

1989 yılında Başpehlivanlıkta ikincilik

MEHMET GÜÇLÜ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mehmet Güçlü, 1952 doğumlu olup 69 yaşında ve Muğla, Milaslıdır.