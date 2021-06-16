Mehmet Güçlü kimdir? Mehmet Güçlü kaç yaşında, nereli?
Mehmet Güçlü, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Yılın Sporcusu Dalında Milliyet Spor Ödülüne aday olan Mehmet Güçlü' nün hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Güçlü kimdir? Mehmet Güçlü kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!
Mehmet Güçlü, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Yılın Sporcusu Dalında Milliyet Spor Ödülüne aday olan Mehmet Güçlü' nün hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Güçlü kimdir? Mehmet Güçlü kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!
MEHMET GÜÇLÜ KİMDİR?
Mehmet Güçlü, 14 Mart 1952'de Milas, Muğla'da doğan Türk güreşçidir. 1972 Yaz Olimpiyatları'nda mücadele etmiştir.
1968 yılında güreşe başlamıştır. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında hem serbest, hem de grekoromen stillerde başarılar kazanmıştır. 150 kez millî mayoyu giymiştir. 1974 yılında Yağlı güreş yapmaya başladı. 1980 yılında Edirne Kırkpınar Yağlı güreşlerinde Başpehlivan olmuştur.
Kariyeri
- 1969 yılında Balkan ikincisi
- 1970 yılında İsveç'te gençlerde 90 Kg.'da Avrupa Şampiyonu
- 1971 yılında İzmir Akdeniz oyunlarında takım halinde şampiyonluk
- 1972 yılında Olimpiyatlarda dördüncü
- 1972 yılında Ordular arası Dünya birinciliği
- 1973 yılında İran'da 100 kiloda Dünya Şampiyonasında sekizinci
- 1974 yılında İstanbul'da Dünya Şampiyonasında üçüncülük
- 1976 yılında Leningrad'da Avrupa şampiyonasında üçüncülük
- 1976 yılında Leningrad'da Aleksandr Vasiliyevich Medved Turnuvasında birincilik
- Kırkpınar Yağlı Güreşleri Kariyeri
- 1974 yılında Başaltına altıncılık
- 1976 yılında Başpehlivanlıkta beşincilik
- 1977 yılında Başpehlivanlıkta altıncılık
- 1980 yılında Başpehlivanlık
- 1984 yılında Başpehlivanlıkta üçüncülük
- 1985 yılında Başpehlivanlıkta ikincilik
- 1988 yılında Başpehlivanlıkta üçüncülük
- 1989 yılında Başpehlivanlıkta ikincilik
MEHMET GÜÇLÜ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Mehmet Güçlü, 1952 doğumlu olup 69 yaşında ve Muğla, Milaslıdır.