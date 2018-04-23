Mehmet Görmez, Bosnalı İlahiyat Öğrencilerine Ders Verecek

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Bosna Hersek'teki Saraybosna Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi'nin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bir hafta ders verecek.

Fakültenin davetlisi olarak Saraybosna'ya gelen Görmez, ilk dersinden önce yaptığı açıklamada, derslerde daha çok İslam dünyasının ilmi alanlarda yaşadığı düşünce krizlerini ele alacaklarını söyledi.

Görmez, "Düşünce krizlerini doğru bilgiyle aşmak için atmamız gereken adımları, hangi ilimlerde ne tür çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu konuşacağız." diye konuştu.

Öğrencilerle tarihte Türkiye ve Bosna Hersek'in birlikte inşa ettiği İslam önceliğine yön veren temel anlayışları da güncelleyeceklerini belirten Görmez, "Öğrencilerle geleceğin İslam bilginleri nasıl olmalı, insan, din, akıl ve ahlak ilişkileri konularında yeni çalışmalar yapacağız." dedi.

İslam Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhdija Hasanovic de bu tür etkinliklerin Türkiye ile Bosna Hersekli akademisyenleri de birbirine yakınlaştırdığını dile getirerek, "Mehmet Görmez'in tecrübelerini aktarması, öğrencilerimiz için son derece önemli. İslam'ın Türkiye'de nasıl geliştiğini ve Bosna Hersek'e nasıl geldiğini de anlatacak." ifadelerini kullandı.

Bugün başlayacak derslere öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Hasanovic, böyle faaliyetlerin gelecekte de devam edeceğini söyledi.

Görmez, bugünkü ilk dersinde yüksek lisans öğrencilerine "İslam kültür ve medeniyetinde sünnet ve hadis" konusunu anlattı.