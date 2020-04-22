Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesinden GAÜN Hastanesine siperlik bağışı Gaziantep Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline destek olmak üzere Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesine 500 siperlikli maske bağışında bulundu.

Gaziantep Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline destek olmak üzere Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesine 500 siperlikli maske bağışında bulundu.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Halil Güler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından üretilen siperlikleri, GAÜN Hastanesi Psikolojik Destek Birimi çalışanı ve okul aile birliği başkanı Hüseyin Çalışkan ve öğretmen Ahmet Kaya'nın da katılımıyla GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin'e sundu.

Güler, bu zorlu süreçteki mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kendi imkanlarıyla koruyucu siperlik üretmeye başladıklarını ve mücadelede büyük emek veren sağlık çalışanlarına ellerinden geldiğince destek sağlamak istediklerini ifade etti.

GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ise Güler'e ve tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA