Mehmet Erdem Elbistan Festivali'nde sahne aldı
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Mehmet Erdem Elbistan Festivali'nde sahne aldı

Mehmet Erdem Elbistan Festivali'nde sahne aldı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'taki Elbistan Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi.

Kahramanmaraş'taki Elbistan Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi.

Elbistan Belediyesince ilçenin ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ilk kez gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde şarkıcı Mehmet Erdem, sahne aldı.

Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen konser programına ilgi büyük oldu.

Konserde Erdem, "Acıyı sevmek olur mu?", "Sensiz Ben Olamam" şarkılarının da arasında olduğu çok sayıda eser seslendirdi. Sanatçının şarkılarına vatandaşlar da eşlik etti.

Erdem, kendisini sevenleriyle buluşturan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e teşekkür etti.

Festivalde bugün akşam Yusuf Güney, 29 Temmuz'da Ali Kınık, 30 Temmuz'da Irmak Arıcı, 31 Temmuz'da Oğuz Aksaç ve 1 Ağustos'ta da Haluk Levent sahne alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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