Mehmet Erdem'den 3. Amerika Turnesi

25.10.2019 08:40

Buğulu ses rengi ve yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi olan Mehmet Erdem; Amerika turnesi için hazırladığı özel repertuvarda; son albümündeki şarkıların yanı sıra, başka projelerde seslendirdiği ve eski albümlerinde yer alan şarkılara da yer verecek.

Konser maratonuna Dallas'tan başlayacak olan sanatçı, geçen yıldan farklı olarak turne programına bu yıl Chicago ve Dallas'ı da eklediği konserlerde Türk ve Amerikalı müzikseverlerle de bir araya gelecek.

Kaynak: Bültenler