Mehmet Emin Ekmen kimdir, nereli? DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen hayatı ve biyografisi!
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Mehmet Emin Ekmen kimdir, nereli? DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen hayatı ve biyografisi!

24.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:47
Mehmet Emin Ekmen kimdir, nereli? DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen hayatı ve biyografisi!

Siyaset dünyasının merak edilen isimlerinden olan Mehmet Emin Ekmen hakkında Mehmet Emin Ekmen kimdir, nereli? soruları merak ediliyor. Mehmet Emin Ekmen hangi partide?

MEHMET EMİN EKMEN KİMDİR?

Mehmet Emin Ekmen, 15 Mayıs 1975'te Batman'da doğdu. Avukat olan Ekmen, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptı. Tema Vakfı'nın Temsilciliği, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Yöneticiliği, Günışığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu Batman Temsilciliği ve Batman Mazlum-Der Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Ekmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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