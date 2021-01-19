Mehmet Emin Ekmen kimdir? Avukat Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında ve nereli? Mehmet Emin Ekmen hangi partili?

Avukat Mehmet Emin Ekmen, bu akşam Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu Kayda Geçsin programına kayıldı. Programda yaptığı gündeme dair kritikler ve yorumlarla dikkat çeken Mehmet Emin Ekmen, sosyal medyada dikkat çekti. Peki, Mehmet Emin Ekmen kimdir? Avukat Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında ve nereli? Mehmet Emin Ekmen hangi partili?

Halk TV'de Can Coşkun'un sunduğu Kayda Geçsin programına bu akşam Avukat Feyza Altun, Gazeteci Timur Soykan, Gazeteci Murat Ağırel, Gazeteci Ozan Gündoğdu ve Deva Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Avukat Mehmet Emin Ekmen konuk oldu. Programda yaptığı gündeme dair kritikler ve yorumlarla dikkat çeken Mehmet Emin Ekmen, sosyal medyada dikkat çekti. Peki, Mehmet Emin Ekmen kimdir? Avukat Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında ve nereli? Mehmet Emin Ekmen hangi partili?

MEHMET EMİN EKMEN KİMDİR?

Mehmet Emin Ekmen, 15 Mayıs 1975'te Batman'da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Fatma'dır.

Avukat olan Mehmet Emin Ekmen, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptı. Tema Vakfı'nın Temsilciliği, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Yöneticiliği, Günışığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu Batman Temsilciliği ve Batman Mazlum-Der Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu. Şimdilerde ise Deva Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Orta düzeyde İngilizce bilen Ekmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.