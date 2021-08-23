Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi! Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli?
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Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi! Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli?

Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi! Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Dinçerler, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Mehmet Dinçerler hakkında merak edilenler. Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi. Mehmet Dinçerler kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mehmet Dinçerler merak konusu oldu. İşte Mehmet Dinçerler hakkında merak edilen Mehmet Dinçerler kimdir, Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Mehmet Dinçerler 1988 yılında doğdu. Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. mGaziantepli olan Mehmet Dinçerler 30 yaşında ve oğlak burcudur. Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. iş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Baklavada tanınmış bir markanın kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi! Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? - Haberler
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