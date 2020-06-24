Mehmet Cahit Güran kimdir? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran hayatı ve biyografisi!
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Mehmet Cahit Güran kimdir? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran atandı. Peki, Mehmet Cahit Güran kimdir? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran hayatı ve biyografisi!

Mehmet Cahit Güran kimdir? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran hayatı ve biyografisi!
24.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:39

28 Aralık 2016 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine yeniden atanan Mehmet Cahit Güran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Mehmet Cahit Güran kimdir? Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran hayatı ve biyografisi haberimizde.

MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR?

Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 1969

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih:Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü; 1991

Akademik Unvanlar:

• Doktora: Hacettepe Üniversitesi; 2000

• Doçentlik Unvanı; 2006

• Profesörlük Unvanı; 2011

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler:

• Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1992)

• Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1997)

• Hacettepe Üniversitesinde, Öğretim Görevliliği (2000)

• Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı (2005)

• Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2012-2013)

• Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2014- )

Başlıca 5 eseri (kitap):

• Yolsuzluk ve Etkin Devlet (Ortak Çalışma), 2002.

• Kamu Hizmetlerinde Performans Ölçümü, 2005.

• Sahte ve Kaçak Ticari Malların Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri (Ortak Çalışma), 2008.

• The Political Economy of Privatization in Turkey: An Evaluation", 2011, (in) The Political Economy of Regulation in Turkey, (eds.) T. Çetin and F. Oğuz, New York: Springer.

YÖK Başkanlığına Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:

28 Aralık 2016 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine yeniden atandı.

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