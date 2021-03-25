Mehmet Boynukalın çatlağı derinleşiyor! Bir tepki de YİK üyesi Cemil Çiçek'ten geldi

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın sosyal medya paylaşımlarına tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek, "Ayasofya'da görev yapanların birleştirici ve kaynaştırıcı olması, söylediğine ve söyleyeceğine daha fazla dikkat etmesi gerekir" dedi.

Son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlarla tüm dikkatleri üzerine çeken Ayasofya Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek'ten geldi.

"ARKASINDA HER GÖRÜŞTEN İNSAN NAMAZ KILIYOR"

İstanbul Sözleşmesi, Anayasadan laikliğin çıkarılması ve son olarak faizlerin kaldırılması konusunda yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Boynukalın'a isim vermeden "Birleştirici ve kaynaştırıcı ol" çağrısı yapan Cemil Çiçek, "Ayasofya'nın kültürümüz ve tarihimizde ayrı bir önemi var. Burada görev yapanların birleştirici ve kaynaştırıcı olması, söylediğine ve söyleyeceğine daha fazla dikkat etmesi gerekir. Ayrıştıran, toplum barışına ve huzuruna katkı sağlayamayacak açıklamalar, bu ruha uygun düşmüyor. Dikkatli davranmaları gerekir. Hele hele din görevlilerimizin… Çünkü bunların arkasında her görüşte insanlar namaz kılıyor." ifadelerini kullandı.

"HER İSTEDİĞİNİ HER YERDE SÖYLEMEK DURUMUNDA DEĞİL"

Konuşmasının devamında "Birleştiriciliği sağlamada sıkıntı çıkaracak beyan ve tartışmalardan kaçınması doğru olur" diyen Çiçek, şöyle devam etti: "Herkes, her istediğini, her yerde söylemek durumunda değil. Herkes özgürlük üzerinde duruyor da (kimse) sorumluluk üzerinde durmuyor. Geleneğimizde sorumlulukla bağlantılı özgürlükler söz konusudur."