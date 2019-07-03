Mehmet Bayram: "Suyu az tüketen ürünlere destek arttırılmalı"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, suyu az tüketen ürünlere desteklerin arttırılması gerektiğini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman genelinde yaklaşık 350 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldığını belirterek, "Çiftçilerimiz bu mahsulden para kazanmak için büyük risk alıyor. Artan girdi maliyetleri karşısında ise bu yıl mısır üreticisini zor bir yıl bekliyor. İbrala barajı tarım sahasının dışında üretim yapan üreticilerinin derin kuyularla sulama yaptıkları, artan enerji fiyatları ile de para kazanmanın artık çok zor" dedi.

Çiftçilerin üretiminden uzaklaşmaması gerektiğini ve bunun için de üreticiye verilen desteğin artırılması gerektiğini kaydeden Bayram, "Karaman'da suyu az kullanan ürün deseninde üretim yapılmasını sürekli dile getiriyoruz. Son yıllarda buğday, arpadan para kazanamayan çiftçilerimiz, bu ürünü ekmekten vazgeçerek alternatif ürün olarak mısıra yönelmesi ile birlikte Karaman'da buğday rekoltesi her geçen yıl düşüyor. Devletimizin hububata verilen destekleri arttırması halinde üreticilerimiz suyu az kullanan maliyeti mısıra göre daha az olan hububat üretimine tekrar döneceğini düşünüyorum" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İHA