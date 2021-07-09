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Mehmet Basmacı - Sercan Ülgen - Şener Urfa

Mehmet Basmacı - Sercan Ülgen - Şener Urfa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde şiddetli yağışın sebep olduğu selde telef olan kanatlı hayvanların görüntüleri felaketin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde şiddetli yağışın sebep olduğu selde telef olan kanatlı hayvanların görüntüleri felaketin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Kocaali bölgesinde başlayan yağmur şiddetini arttırması neticesinde sel felaketi yaşanmıştı. Yaşanan felaketten birçok mahalle etkilenmişti. Birçok vatandaş ve büyükbaş hayvanın mahsur kaldığı bölgede birçok kanatlı hayvanda telef oldu. Bu doğrultuda Mehmet Meydan isimli tavuk üreticisinin çiftliğinde de yaklaşık 8 bin 800 civciv telef oldu. Telef olan civcivleri Belediye ekipleriyle birlikte temizlemeye çalışan üretici, yaşamış oldukları felakette kanatlı hayvanların çoğunun telef olduğunu ve maddi yönden büyük bir zarara uğradıklarını dile getirerek, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan destek beklediklerini belirtti. Yetkililere seslenen Meydan, dere yataklarının temizlenmesi ve genişletilmesi konusunda destek beklediklerini ifade etti.

KÖKLÜ ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM, BİZ KENDİ DERDİMİZİ ANLATALIM

Yaklaşık 8 bin 800 civcivi sel felaketin Mehmet Meydan, "20 dakikada oluşan sel kümese girdi ve 8 bin 800 civcivi boğdu. Ne varsa hepsini aldı götürdü, hiçbir şey bırakmadı. Yetkililere şunu söylemek isterim; bu dere yataklarının ıslahı konusunda devletin buna kesin çözüm bulması gerekiyor. Bizim vatandaşlarımızın yaptıkları ile olmuyor ancak devlet el atacak. Yoksa mümkün değil, her zaman aynı şey olacak. Yerleşim bölgeleri artıyor bir daha olursa daha fazla hasar olacak. Köklü çözüm bulunması lazım, biz kendi derdimizi anlatalım. Böyle olursa çözüm olmaz, her zaman aynı şey olacak. Buralar berbat, daha önce burası asfalt gibiydi şimdi ki durum gözler önünde" dedi.

(Sezgin Genç/İHA)

Mehmet Basmacı - Sercan Ülgen - Şener Urfa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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