Mehmet Bakar kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Mehmet Bakar ne zaman vefat etti, nasıl öldü?

İstanbul'un eski sağlık müdürlerinden olan ve bir dönem müsteşar yardımcılığı görevini de yapan Mehmet Bakar hayatını kaybetmiştir. Peki Dr. Mehmet Bakar kimdir?