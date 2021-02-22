Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor
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Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor

22.02.2021 23:44 | Son Güncelleme: 23.02.2021 00:09

Kurduğu Çiflik Bank sistemi üzerinden 132 bin kişiyi, 1 milyar 139 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın'ın skandal vurgun hikayesi dizi oluyor. Yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu'nun oturduğu dizinin adı ise Tosun olacak.

Çiftlik Bank skandalı ile tanınan Tosun lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu sistem üzerinden 132 bin kişiyi ağına düşürmüş, 1 milyar 139 milyon liralık vurgun yapmıştı. Binlerce insanı mağdur ettikten sonra ülkeden kaçıp sevgilisiyle lüks bir hayat süren Aydın'ın vurgun hikayesi diziye konu oluyor.

DİZİ 6 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak olan ve yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstleneceği dizi, 6 bölümden oluşacak. Müslüm, Ayla ve Naim gibi vizyona başarılı filmleri aktaran Dijital Sanatlar'ın çekeceği dizinin adı ise Tosun paşa olarak belirlendi. Hazırlık çalışmalarının başladığı dizinin şu sıralar cast çalışmaları sürdürülüyor.

Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor
Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor
Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor
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