MEHMET ARİF BAYRAM CAMİİ, İBADETE AÇILDI - Haberler
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MEHMET ARİF BAYRAM CAMİİ, İBADETE AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te Bayram ailesince yaptırılan 2 bin kişilik Mehmet Arif Bayram Camii, törenle ibadete açıldı.

KİLİS (DHA) - KİLİS'te Bayram ailesince yaptırılan 2 bin kişilik Mehmet Arif Bayram Camii, törenle ibadete açıldı.

Cami açılışı için düzenlenen programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, AK Parti Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Haskan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram ve vatandaşlar katıldı. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan caminin içerisindeki tavan süsleme ve bezemelerinin Türkiye'de konusunda uzman kişiler tarafından yapıldığı belirtildi.

Haskan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram, caminin şehre hayırlı olmasını dilediğini söyleyerek, "Daha önce Gaziantep Valiliği öncülüğünde '100'üncü Yıl 100 Hayırsever' kampanyası ile rahmetli annemizin ismini yaşatacak olan Bülbülzade Yüksel Bayram Anaokulunun hizmete girmesinin mutluluğunu yaşamıştık. Bu gün burada rahmetli babamızın adını yaşatacak olan Mehmet Arif Bayram camisinin ülkemize şehrimize ve özellikle Kilis organize sanayi bölgesine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vali Davut Gül, eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, " Bayram ailesi Gaziantep'te de hayır işlerini yapıyor. Bu gün de Kilis'te ayrı bir açılış var. Bu camiyi başlatan maddi manevi katkı sunan ve bu camiyi bırakıldığı yerden devam ettiren hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Avrupa'ya gittiğimizde en gösterişli mekanların kiliseler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Kilis'e yakışan bir cami olmuş. Dışarıdan gelenler bu taş işçiliği güzel eseri görüyor. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

Caminin büyük emeklerle ortaya çıktığını belirten Kilis Valisi Recep Soytürk ise, "Kilis OSB'de üç yıl önce göreve başlamadığımda, çok fazla rağbet gören bir yer değildi, atıl durumdaydı. Çok şükür şuanda Kilis OSB'nin ikinci bölümünün yarısından fazlası tamamlandı. Geri kalan kısmı tamamlanacak gibi görünüyor. Şuanda müthiş bir talep var. Bu gün de burada hayırseverlerimizin büyük emeklerinin olduğu camimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, törenle açılışı yapılan camide ilk cuma namazı kılındı.

MEHMET ARİF BAYRAM CAMİİ, İBADETE AÇILDI

MEHMET ARİF BAYRAM CAMİİ, İBADETE AÇILDI

MEHMET ARİF BAYRAM CAMİİ, İBADETE AÇILDI

MEHMET ARİF BAYRAM CAMİİ, İBADETE AÇILDI
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