Mehmet Anıl Yüksel kimdir, kaç yaşında nereli? Mehmet Anıl Yüksel hangi partili?

Mehmet Anıl Yüksel kimdir, kaç yaşında nereli? Mehmet Anıl Yüksel hangi partili?
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Balıkesir'in Havran ilçesinde, AK Parti Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel (33), uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Mehmet Anıl Yüksel kimdir, kaç yaşında nereli? Mehmet Anıl Yüksel hangi partili?

Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna mermi isabet eden Yüksel yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Mehmet Anıl Yüksel kimdir, kaç yaşında nereli? Mehmet Anıl Yüksel hangi partili?

SİLAHLI SALDIRI SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir'in Havran ilçesinde, AK Parti Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel (33), uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sularında Hamambaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna mermi isabet eden Yüksel yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu hemen sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi.

MEHMET ANIL YÜKSEL KİMDİR?

33 yaşında olanMehmet Anıl Yüksel alıkesir'in Havran ilçesinde, AK Parti Havran Belediye Meclis Üyesidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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