Mehmet Alkan kimdir? Yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza

2019 yılında MHP lideri Bahçeli'ye gönderdiği mektupta "Tez zamanda gerçeği görmeniz veya ölmeniz dileğiyle" yazan eski yarbay Mehmet Alkan'a para cezası. Peki, Yarbay Mehmet Alkan kimdir?

KHK ile ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle, "hakaret" suçundan adli para cezasına çarptırıldı.

Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüyle görülen davada, mahkeme, Alkan'ın ifadelerinin "hakaret" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığı 265 gün karşılığı 5 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

YARBAY MEHMET ALKAN KİMDİR, NE DEDİ?

2015 yılında Şırnak'ta jandarma karakoluna yaptığı saldırıda yaşamını yitiren Yüzbaşı Ali Alkan'ın ağabeyi eski Yarbay Mehmet Alkan 2019 yılında, hastanede tedavi gördüğü sırada MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye mektup gönderdi.

Alkan mektubunda, "Velhasıl zalimlerle berabersiniz ve vebaliniz çok büyük, nefesim ve gücüm yettikçe (bu dünyada zor ama) inanıyorsanız öbür tarafta binlerce mağdurlarla elim yakanızda alçaktır ve o gün sizin açınızdan gerçekten çetin olacaktır. Tez zamanda gerçeği görmeniz veya ölmeniz dileğiyle…" yazdı.

NE OLMUŞTU?

Şehit Alkan'ın naaşı, Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak, Fatih Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınması ve okunan duanın ardından Alkan'ın cenazesi, törenin düzenleneceği Envar-ül Hamit Camisi'ne taşındı. Cenaze töreni sırasında Mehmet Alkan'ın isyanı yürek dağladı.

Şehit Alkan'ın naaşı, Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak, Fatih Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınması ve okunan duanın ardından Alkan'ın cenazesi, törenin düzenleneceği Envar-ül Hamit Camisi'ne taşındı.

Törene katılan protokol üyeleri ve askeri yetkililer, şehidin babası Hasan, ağabeyleri Jandarma Yarbay Mehmet Alkan ile Astsubay Başçavuş Mustafa Alkan'a taziye dileklerini iletti. Şehidin ağabeyi Jandarma Yarbay Alkan, törene üniformasıyla katıldı.

Namazın ardından tabutun başına gelen Yarbay Mehmet Alkan şehit kardeşine "Ali'm" diye seslendi ve hırsından şapkasını çıkarıp bağırarak, "Buradaki vatan evladı daha 32 yaşında. Vatanına, sevdiklerine doyamadı. Bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonradan savaş diyor" diye feryat etti.

Askerler tarafından omuzlara alınan şehit Yüzbaşı Ali Alkan'ın tabutu taşınırken ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan bu kez , "Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip 'Şehit olmak istiyorum' diye bir şey yok. Git o zaman oraya git" diye haykırdı. Güçlükle sakinleştirilen şehit ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, cenazenin defnedileceği mezarlığa polis otosunda götürüldü.

Şehidin babası ve ağabeyleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

1500 POLİS GÖREV YAPTI

1 Ağustos'ta Jandarma Uzman Çavuş Ali Gökçe'yi, 4 Ağustos'ta Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar ile Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Ölmez'i, 12 Ağustos'ta Fatih Gökşen'i, 15 Ağustos'ta da Jandarma Astsubay Muhammet Gürlek'i şehit veren Osmaniye'ye dün de Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın şehit haberi geldikten sonra yaklaşık 30 kişilik bir grubun HDP il binasını taşlaması üzerine cenaze töreninde geniş güvenlik önlemleri alındı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, tören için 1500 polis görevlendirirken, HDP Osmaniye il binasının da bulunduğu Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Ak Parti il binasının bulunduğu Akyar Caddesi'ni bariyerlerle trafiğe kapattı. Önlemler çerçevesinde Atatürk Caddesi ile Dr. Ahmet Alkan Caddesi'nde park yasağı uygulandı ve tören öncesinde caddelerde park halindeki araçlar polis anonslarıyla kaldırıldı.