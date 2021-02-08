Mehmet Ali Yalçındağ kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mehmet Ali Yalçındağ geliyor. Peki, Mehmet Ali Yalçındağ kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mehmet Ali Yalçındağ'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.

Mehmet Ali Yalçındağ'ın biyografisi ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Yalçındağ kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nerede çalışıyor, mesleği ne?

MEHMET ALİ YALÇINDAĞ KİMDİR?

Mehmet Ali Yalçındağ (d. 1964, İstanbul, Türkiye) Türk iş adamı, Doğan Holding yönetim kurulu üyesi, Doğan Yayın Holding başkan vekili ve Yandex Türkiye CEO'su.

Mehmet Ali Yalçındağ doğum tarihi : 1964

Mehmet Ali Yalçındağ kaç yaşında : 56 yaşında

Mehmet Ali Yalçındağ nereli : İstanbul doğumlu

Mehmet Ali Yalçındağ mesleği ne : İş adamı

1989 yılında American College in London'dan mezun olmuştur. 1990 yılında Doğan Dış Ticaret'te çalışmaya başlamış, 1991 yılında Doğan Holding İcra Komitesi'nde ve 1992 yılında da Milliyet Gazetesi'nde genel müdür yardımcısı olarak görev almıştır. 1996 yılında Doğan Holding'teki medya şirketleri Doğan Yayın Holding çatısı altında birleştirilirken Mehmet Ali Yalçındağ, bu kuruluşun yönetim kurulu başkan vekilliğine getirilmiştir. 1999 yılında da Doğan Yayın Holding'in icra kurulu başkanlığına getirilmiştir. Doğan ve Raks isimlerinin ilk harflerinden oluşan D&R Mağazalarının ilk yönetim kurulu üyelerindendir. 2012 yılında Yandex Türkiye CEO'su olarak atanmıştır.

Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) Türkiye Başkanı, Türkiye Reklam Konseyi Başkanı, TÜSİAD Üyeliği, Galatasaray Spor Kulübü Üyeliği, WEF Medya Yöneticileri Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.