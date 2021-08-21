Mehmet Ali Güller kimdir? Mehmet Ali Güller kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Güller hayatı ve biyografisi!

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MEHMET ALİ GÜLLER KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ-YERİ:

1974 yılında Malatya-Arguvan'da doğdu.

EĞİTİM:

İlkokulu Adana Yavuzlar İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Adana Ayas Koleji'nde okudu ve lise son sınıfı Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde, Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi olarak tamamladı. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nde Tarih Bölümünü bitirdi.

GAZETE-TELEVİZYON-DERGİ

1998 – 1999 yıllarında haftalık Aydınlık Dergisi'nde çalıştı.

2001 – 2006 yılları arasında Aydınlık Dergisi ve Ulusal Kanal'da çalıştı. Aydınlık Dergisi'nde Genel Yayın Yönetmenliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü, Ulusal Kanal'da da Haber Müdürlüğü yaptı.

2009-2010 yıllarında Odatv'de iç ve dış politika inceleme yazıları yazdı.

2010-2012 yıllarda Ulusal Kanal'da Ufuk Ötesi isimli programı hazırlayıp sundu.

2011-2015 yıllarında günlük Aydınlık gazetesinde haftada yedi gün köşe yazdı.

2012-2015 yıllarında Teori Dergisi Yazı Kurulu üyeliği yaptı ve bu dergi için dosyalar hazırladı.

2017-2018 yıllarında ABC gazetesinde iç ve dış politika yazıları yazdı.

2017-2018 yıllarında TELE1 TV'de Analiz isimli programı ve üç gazeteciyle birlikte Türkiye'nin Yönü isimli tartışma programını yaptı.

2018 Ekim ayından beri Cumhuriyet gazetesinde Ufuk Ötesi köşesinde haftada üç gün dış politika yazmaktadır.

2019-2021 yıllarında Yeni Deniz Mecmuası Dergisi'nin Yayın Kurulunda görev yaptı.

2019 yılından beri CRI Türk Radyosu'nda yazar ve yorumculuk yapmakta ve Modern İpek Yolu Dergisi'nin Yayın Kurulunda görev almaktadır.

MÜHENDİSLİK

2007-2008 yıllarında 52 metre uzunluğundaki alüminyum gövdeli bir yelkenli yatın üretim ekibinde çalıştı.

2008-2009 yılarında gemilere baba, loça, kapıbenzeri üretim yapan bir mühendislik firmasında çalıştı.

2011-2012 yıllarında, 67 metre uzunluğunda bir motoryatın üretim ekibinde çalıştı.

2016-2017 yılında bir havacılık şirketinde kalite kontrol danışmanlığı yaptı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2008-2010 yıllarında, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nda 41. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.