Mehmet Ali Erbil yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı
04.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:55
KAÇIŞ sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı.
KAÇIŞ sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı.
- İstanbul
Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Erbil, ayağa kalkarak yürümeye başladı. Erbil, hayranlarını sevindirecek o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı