Mehmet Ali Erbil yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı
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Mehmet Ali Erbil yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı

04.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:55
Mehmet Ali Erbil yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı

KAÇIŞ sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı.

KAÇIŞ sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı.

Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Erbil, ayağa kalkarak yürümeye başladı. Erbil, hayranlarını sevindirecek o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.


- İstanbul
Mehmet Ali Erbil yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı
Mehmet Ali Erbil yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı
Mehmet Ali Erbil yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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