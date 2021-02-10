Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı
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Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı

10.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:22
Mehmet Ali Erbil yeni yaşını eski eşleriyle kutladı

Ünlü şovmen eski eşleri, çocukları Sezin Erbil ve Ali Sadi Erbil ile abisi Mustafa Erbil'in olduğu kutlama fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.

Ünlü şovmen eski eşleri, çocukları Sezin Erbil ve Ali Sadi Erbil ile abisi Mustafa Erbil'in olduğu kutlama fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.

Mehmet Ali Erbil 2018'de banyoda düşerek yaralandıktan sonra 235 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti.

Kaynak: Hürriyet

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