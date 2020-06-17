Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil, hayvanat bahçesini ziyaret etti Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı uzun süredir evinde tedavi gören Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez sokağa çıkarak hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Evinin banyosunda düşüp hastaneye kaldırıldıktan sonra kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Şimdilerde tedavisine evinde devam edilen Erbil, aylar sonra evinden dışarıya çıktı. Uzun süre sonra ilk kez görüntülenen Mehmet Ali Erbil hayvanat bahçesini ziyaret etti. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, Çekmeköy Park Of İstanbul'u ziyaret etti. Erbil, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdi. Ünlü komedyenin tekerli sandalyeli olduğu ziyarette, zaman zaman elinin titremesi de dikkatlerden kaçmadı. haberler.com/haber/2020/06/17/uzun-sure-sonra-sokaga-cikan-mehmet-ali-erbil-13333589_2738_m.jpg" title="Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil, hayvanat bahçesini ziyaret etti" alt="Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil, hayvanat bahçesini ziyaret etti"> Kaynak: DHA