Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı

Oyuncu Nergis Kumbasar ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızları Yasmin Erbil, 25 yaşına bastı. Uzun süredir evde tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in yanına giderek kutlama yapan Yasmin ve Kumbasar, virüse karşı galoş ve maske kullanmayı ihmal etmedi.

DEKOLTEYİ SANSÜRLEDİ

Aile pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Mehmet Ali Erbil, gönderisine "Bugün benim prensesim doğmuş" notunu düştü. Kızının pastasındaki mumları üflemeden önce çekilen bir fotoğrafını da paylaşan şovmen, Yasmin'in göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji ile kapattı.

Cüretkar paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil ise sosyal medya hesabından mini göğüs dekolteli elbiseli pozlarını ihmal etmedi.

"BABAN GİBİ KENDİN OL"

Erbil daha önce kızının cesur pozlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Erbil daha önce kızının cesur bir pozuna "Aferin aşkım! Baban gibi kendin ol" yazmıştı.