Mehmet Ali Erbil'in tedavisi evde devam ediyor!
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Mehmet Ali Erbil'in tedavisi evde devam ediyor!

3 haftada bir doktor kontrolüne giden ünlü şovmen, ayrıca fizik tedavi de görüyor.

24.02.2020 08:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:45
Mehmet Ali Erbil'in tedavisi evde devam ediyor!

3 haftada bir doktor kontrolüne giden ünlü şovmen, ayrıca fizik tedavi de görüyor. , hemşire gözetiminde her gün egzersiz yapıyor. Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran Erbil, hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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