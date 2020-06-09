Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, cesur dans videolarına bir yenisini daha ekledi. Mini etek ve göğüs dekolteli bir kombin yapan Erbil, ilginç dansıyla da dikkat çekti.

09.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:11

2 gün önce göğüs dekolteli bir bikiniyle poz verdiği için eleştiri yağmuruna tutulan Yasmin Erbil, bu sefer Instagram hesabından mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı.

MİNİ ETEĞİYLE DANS ETTİ

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen Yasmin Erbil, her anını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla mini eteklerini giymeye başlayan Erbil, kot eteği ve göğüs dekolteli bluzuyla dans ettiği anları yayınladı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Paylaşımlarıyla sürekli tepki çeken Yasmin Erbil, kendisine kusma emojisi gönderen bir kadın takipçisini Instagram hesabının hikaye kısmından ifşa ederek "Umarım hemcinslerinle sorununu yakında çözersin" dedi.

"SAKIN BANA DUYAR KASMAYIN"

Dün evinden paylaşımlar yapan Yasmin Erbil, pijamasıyla bir bikinisi kombinleyerek poz verdi. Göğüs kısımları bağcık detaylı bikini giydiği için eleştirileceğini tahmin eden Erbil, "Sakın bana duyar kasmayın. Denizde gördüğünüz bikini çokta anlam yüklemeyin her şeye herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım alıştım" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Haber Yorumları (1)
VAH VAH: babasının kızı çok görmemek lazım. . .
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