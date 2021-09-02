Yasmin Erbil yatak pozlu paylaşımıyla gündem oldu! Seda Sayan yorum bıraktı

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 25 yaşındaki ünlü isim, son paylaşımında yatak pozunu paylaşarak altına "Sürpriz sonlu, eller yukarı" notunu düştü. Ünlü sanatçı Seda Sayan da fotoğrafın altına emojili yorum bıraktı.

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla magazin dünyasının gündemine geldi. Kişisel Instagram hesabından yatak pozunu paylaşan 25 yaşındaki ünlü isim, takipçilerini etkilemeyi başardı.

"SÜRPRİZ SONLU" NOTUNU DÜŞTÜ

Paylaşımında iki kareye yer veren Erbil, paylaştığı yatak pozlu fotoğrafın altına "Sürpriz sonlu, eller yukarı" notunu düştü. İkinci fotoğrafta ise yerde uzanan köpeğinin resmini paylaştı.

SEDA SAYAN DA BEĞENDİ

Erbil'in paylaşımını beğenenlerden biri de Seda Sayan oldu. Ünlü sanatçı yaptığı yorumda kalp emojisi kullandı.