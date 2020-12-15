Mehmet Ali Erbil'in her ayın bir günü hastanede kaldığı ortaya çıktı
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Mehmet Ali Erbil'in her ayın bir günü hastanede kaldığı ortaya çıktı

15.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:27
Mehmet Ali Erbil'in her ayın bir günü hastanede kaldığı ortaya çıktı

234 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil'in kontrolleri devam ediyor. Her ayın bir günü hastanede kalarak kontrol yaptıran ünlü şovmen, bugün rutin kontrolünü gerçekleştirmek için hastaneye yattı.

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu nüksetmesi nedeniyle 234 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmasına rağmen kontrollerine devam ediyor.

HER AYIN BİR GÜNÜ HASTANEDE KALIYOR

Snob Magazin'in özel haberine göre; ünlü şovmenin, fizik tedavinin yanı sıra, her ay rutin kontrol için bir gün hastanede kaldığı ortaya çıktı. Erbil, bugün Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada sanatçı dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu. Avşar, arkadaşının son durumu hakkında bilgi aldı.

Mehmet Ali Erbil'in her ayın bir günü hastanede yattığı ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (2)
AYCAN: allah şifaaaa versin çok çekti bu adamda
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
BAYCANN: Allah büyük yazılır hala öğrenemedin gitti ha
Yayından Kaldır
500
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