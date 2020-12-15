Mehmet Ali Erbil'in her ayın bir günü hastanede kaldığı ortaya çıktı

234 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil'in kontrolleri devam ediyor. Her ayın bir günü hastanede kalarak kontrol yaptıran ünlü şovmen, bugün rutin kontrolünü gerçekleştirmek için hastaneye yattı.