Mali yine bildiğiniz gibi: Instagram'dan yürümeye başladım

Katıldığı bir magazin programında esprili dille açıklamalarda bulunan şovmen Mehmet Ali Erbil, ilişki durumu hakkında, "Instagram'dan yürüdüğüme göre kendime gelmeye başladım. Burada yürüyemiyorum bari Instagram'da yürüyeyim" dedi.

Uzun bir süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, Magazin D canlı yayınında Asiye Acar'ın sorularını yanıtladı.

"TAM ANLAMIYLA YÜRÜYEMİYORUM"

Sağlık durumu hakkında konuşan ünlü şovmen, "Dokuz ay hastanede yatmak, hem de hareket etmeden çok zordu. Kolumu kaldırabilmek için günlerce dua ediyordum Allah'a. Bugünlere geldim çok şükür. Allah beni çocuklarımı bağışladı. Şimdi kalktık yataktan, bu hallere geldik. Tam anlamıyla iyileşmedim, fizik tedavim devam ediyor. Tam anlamıyla yürüyemiyorum. Uzun süredir yatmaktan kaynaklanan bir rahatsızlık." dedi.

"SOSYAL MEDYADA YAZIŞIYORUM"

Acar'ın "Siz aşkı seversiniz. Nedir durumlar şu an?" sorusuna esprili kişiliğiyle yanıt veren esprili şekilde "Fena gitmiyor. Instagram'dan yürüdüğüme göre kendime gelmeye başladım. Burada yürüyemiyorum bari Instagram'da yürüyeyim. Sosyal medyada yazışıyorum. Motive ediyor beni, çok güzel bir şey. Görüntülü olarak konuşuyoruz, hep iyi niyetli olarak. Sağ olsunlar benim için dua ediyorlar." şeklinde konuştu.

"AMA ORADAKİ GİBİ DEĞİLDİ"

Instagram'dan tanıştığı kızla yaşadığı ilginç olayı da anlatan Erbil, "Bir kaç yıl önce Instagram'da tanıştım bir kadınla. Buluşmak için anlaştık. Ama oradaki gibi değildi. Çok zor bir durum. Görünce 'Pardon arabayı yanlış park ettim, bakıp geliyorum' dedim. Gidiş o gidiş, hemen uzaklaştım." ifadesinde bulundu.