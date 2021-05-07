Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ile ekranlara geri dönüyor!
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Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ile ekranlara geri dönüyor!

Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ile ekranlara geri dönüyor!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hastalığı nedeniyle uzun zamandır ekranlar olmayan usta şovmen Mehmet Ali Erbil, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Erbil, bugün sosyal medya hesabından Çarkıfelek programından bir bölümü paylaşarak, "Hayırlı Cumalar" dileğiyle takipçilerinin mübarek cuma gününü kutladı.

Hayranlarından gelen yoğun istek üzerine usta şovmen Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek programı ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Erbil, farklı formatlarda program teklifi de alsa Çarkıfelek programı ile özdeşleştikleri için öncelikli olarak bu programı sunmayı kabul etti. Her geçen gün artan form grafiği ile hayranlarını sevindiren Mehmet Ali Erbil, gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada "Gözlemlediğim kadarıyla halkımızın eskisine oranla çok daha fazla gülmeye ihtiyacı var. Bir aksilik olmazsa haziran ayı gibi ya da Kurban Bayramı'nda, sürpriz bir kanalla sevenlerimle buluşmayı umut ediyorum, bende onları çok özledim" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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