Mehmet Ali Cevheri kimdir? Mehmet Ali Cevheri kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Ali Cevheri kimdir? Mehmet Ali Cevheri kaç yaşında, aslen nerelidir?

Mehmet Ali Cevheri kimdir? Mehmet Ali Cevheri kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bir dönem Türkiye-Tacikistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Ali Cevheri, halen Türkiye- Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Peki Mehmet Ali Cevheri kimdir? Mehmet Ali Cevheri kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir dönem Türkiye-Tacikistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Ali Cevheri, halenTürkiye- Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Peki Mehmet Ali Cevheri kimdir? Mehmet Ali Cevheri kaç yaşında, aslen nerelidir?

MEHMET ALİ CEVHERİ KİMDİR?

Mehmet Ali Cevheri 25 Mayıs 1961 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. Babasının adı Ömer İlhan, annesinin adı Şefika'dır.
1974 yılında Cengiz Topel İlkokulundan, 1977 yılında Merkez Orta Okulundan, 1980 yılında ise Şanlıurfa Lisesinden mezun oldu. 1985'te Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nü bitirdi.

1987-1991 yılları arasında özel sektörde eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirket kurup, Bilgisayar Kursu, üniversiteye hazırlık dershanesi sürücü kursu kurdu ve bu kurumların Kurucu ve Müdürlüğünü yaptı. Akabinde 1994 yılında Harran Üniversitesi Şanlıurfa MYO'na öğretim görevlisi olarak atandı.

Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında `GAP'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Şanlıurfa Ekonomisine Yaptığı Olumlu Etkileri konusunda Yüksek Lisans (1997-1999) yaptı. 1994-1996 yılında Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü, Harran Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1997 yılında Kahta Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü'ne atandı ve 10 yıl boyunca bu göreve devam etti, Şanlıurfa SMMM Odası Üyeliği ve Şanlıurfa Fıstıkçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve muhasipliği, Harran Üniversitesi Spor Kulübü (1998-2001) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve son olarak Muhasebe Bölüm Başkanı iken istifa ederek Milletvekili adayı oldu ve

26. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Bu dönemde Türkiye-Tacikistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yaptı.

Kastamonu Üniversitesinde 'Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi' alanında Yüksek Lisans yaptı. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir (26.dönem) Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı, halen Milli Savunma Komisyonu üyesi olup, TBMM'de kurulan 'Çölyak', 'Down Sendromu ve Otizm' Araştırma Komisyonlarında görev almıştır. Halen Türkiye- Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yapmakta olup, orta düzeyde İngilizce ve çok iyi derecede Kürtçe bilen Cevheri, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Varank İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Cristiano Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mehmet Ali Cevheri kimdir? Mehmet Ali Cevheri kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 18:22:24. #1.14#

title