Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı
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Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

17.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:31
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

USTA gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand, 8. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

USTA  gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand, 8. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Mehmet Ali Birand'ın Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, yakınları ve meslektaşları katıldı. Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. 

Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand, "8 sene oldu. Bu sene pandemiden dolayı merasim yapmayacağız, dedik ama gördüğünüz gibi vefa sadece bir semt ismi değil. Eski çalışma arkadaşları, bizler yine buradayız kar kışa rağmen. Her gelene çok çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand ise, "Her sene olduğu gibi bu kadar sevenleriyle buluşması babamın, çok gurur verici bir olay. Buraya gelen birisine 'Gelmene gerek yok. Hava kötü, pandemi, zaten tören yapmayacağız.' demiştim. Telefonu yüzüme kapattı. Aradım ne oldu dedim, 'Bana böyle şeyler söyleme kar kış hiç önemli değil.' dedi. Çok duygulandım, çok duygulanıyorum böyle insanlar gelince. Hala sevenlerinin çok olduğunu görüyorum. Herkes gibi ben de onu çok özlüyorum" diye konuştu. 


- İstanbul
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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