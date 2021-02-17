Mehmet Ali Alabora kimdir? Mehmet Ali Alabora hayatı ve biyografisi! Mehmet Ali Alabora kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Alabora, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Mehmet Ali Alabora hakkında merak edilenler. Mehmet Ali Alabora hayatı ve biyografisi. Mehmet Ali Alabora kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mehmet Ali Alabora merak konusu oldu. İşte Mehmet Ali Alabora hakkında merak edilen Mehmet Ali Alabora kimdir, Mehmet Ali Alabora hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MEHMET ALİ ALABORA KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Kasım 1977

Kaç yaşında: 43 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,9 m

Alabora, oyuncu anne (Betül Arım) ve babanın (Mustafa Alabora) oğulları olarak 25 Kasım 1977'de İstanbul'da doğdu. İlk tiyatro deneyimini, okulun tiyatro kolunda İngilizce oynadıkları, Çöpçatan (The Matchmaker), Damdaki Kemancı, Batı Yakasının Hikayesi oyunları ile yaşayan Memet Ali Alabora lise yıllarında da , "Shakespeare Çeşitlemeler", "Biz, Orhan Veli" gibi oyunlarda rol aldı.

Lisede öğrenciliği sürerken Özel Boğaziçi Lisesi'nin desteği ile 1994 yılında Evren Ergeç ile "Boğaziçi Sanat" adında yarı profesyonel bir tiyatro kurdu. Bu ekiple birkaç temsil oynadı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Yüksek Lisans yaptı.

Meslek yaşamı

İlk profesyonel tiyatro deneyimine Tiyatro İstanbul sahnesinde sergilenen Acaba Hangisi? adlı oyunla başladı. Bir yandan da 1995–1997 yılları arasında atv'de yayınlanan A Takımı programında muhabir olarak çalıştı. Bu sırada kendini ilk kez tanıttığı Kara Melek adlı televizyon dizisinde rol almaya başladı. Ancak asıl ünlenmesi Yılan Hikayesi adlı televizyon dizisinde başrolde oynaması ile oldu. 1999 yılında ilk sinema filmi olan Türk-Yunan ortak yapımı Kayıkçı isimli filmde başrolü oynadı. Bir süre Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.