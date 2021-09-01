Mehmet Akif Üstündağ kimdir? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Mehmet Akif Üstündağ kimdir? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ kaç yaşında, aslen nerelidir?

Mehmet Akif Üstündağ kimdir? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Türkiye, Polonya Çeyrek Final maçını kazandı. Filenin Sultanlarının Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0'lık skor ile devirmesinin ve yarı finale yükselmesinin ardından Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki, Mehmet Akif Üstündağ kimdir? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son dönemde Voleybol takımımızın başarılı performansı sonrası Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Filenin Sultanları son olarak çeyrek final mücadelesinde Polonya ile eşleşmiş ve 3-0'lık skor ile yarı finalde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Bu gelişmelerin üzerine vatandaşlar Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile ilgili araştırma yapmakta. Mehmet Akif Üstündağ ile ilgili internette en çok "Mehmet Akif Üstündağ kimdir? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırılmakta. Mehmet Akif Üstündağ ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mehmet Akif Üstündağ, 4 Şubat 1963 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Köy Hizmetleri, Petrol Ofisi, Muhafızgücü ve Galatasaray'da Voleybol oynadıktan sonra antrenörlüğe başladı.

Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonun'da da yöneticilik de yapan Üstündağ, 2016 yılında Voleybol Federasyonu'nun 16. başkanı seçilmiş ve bu tarihten beri Voleybol Federasyon Başkanlığı yapmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Mehmet Akif Üstündağ kimdir? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
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