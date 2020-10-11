Mehmet Akif Okur kimdir? Prof. Dr. Mehmet Akif Okur nereli, kaç yaşında?

Mehmet Akif Okur hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Kullanıcılar Mehmet Akif Okur kaç yaşında, nereli, evli mi gibi soruların yanıtını arıyor. Mehmet Akif Okur özgeçmişi ve biyografisi haberimizde.

Gündeme dair tartışmaların ve güncel konuların yer aldığı programlarda sıkça yer alan Mehmet Akif Okur eserleri neler? Prof. Dr. Mehmet Akif Okur aslen nereli? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak görev yapan Mehmet Akif Okur hayatı haberimizde.

MEHMET AKİF OKUR KİMDİR?

Başarılı akademisyen Okur, doktora eğitimini 2003 - 2008 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı. 2000 - 2003'de yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler bölümünde, 1995 - 2000 tarihlerinde de lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, İibf, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'de tamamladı.

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu Araştırmaları alanlarında da çalışmalar yapan Okur, Prof.Dr. olarak 2017 yılından bu yanaYıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev alıyor. 2010 -2017 yıllarında da Doç.Dr. olarak Gazi Üniversitesi'nde çalıştı.

Mehmet Akif Okur evli ve bir çocuk babasıdır.