Mehmet Akif İnan ödülleri sahiplerini buldu

Adalet Bakanı Abdülhamid Gül'ün katıldığı ödül töreninde altı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Yedi Güzel Adam'ın aksiyoneri, şair-yazar, Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın hatırasını yaşatmak adına bu yıl 3.'sü düzenlenen Mehmet Akif İnan Ödülleri, Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerini buldu.

Gül: " Akif İnan'ın Eserleri, Mücadelesi ve Davası Yaşıyor"

Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, Akif İnan'ın öncü ve cesur bir sendikacı olduğunu belirterek, "Akif İnan ağabey, bir dava insanı olarak hak ve özgürlüklerin mücadelesini verdi. Akif İnan entelektüel duruşuyla, fikri zenginliğiyle bu ülkeye çok önemli katkılarda bulundu. Kalemi eylem olan, kalemi aynı zamanda kalesi olan önemli bir isimdi. Bizleri bugünlere taşıyan çok önemli kilometre taşlarından biriydi. Akif inan düşünde Mescid-i Aksa'yı görür, uyandığında ise adil bir dünyanın gerçekleşmesi için, yeniden büyük Türkiye'nin oluşması için çalışırdı. Kendisini bu davaya adamıştı" diye konuştu.

İnan'ın kurduğu Memur-Sen'in Türkiye'deki sendikal anlayışı değiştirdiğinin altını çizen Bakan Gül, Memur-Sen'in yaptığı çalışmalar ve başarıyla İnan'ın rüyasını gerçekleştirdiğini söyleyerek "Akif İnan aramızdan ayrıldı ama eserleri, mücadelesi ve davası yaşıyor. İyinin, doğrunun, güzelin, adil olanın kurulacağı günü görünceye kadar bu mücadele sürecek" ifadelerini kullandı.

Yalçın: "Memur-Sen İnan'ın Fikirleriyle İnşa Ettiği Koca Bir Çınardır"

Ödül töreninde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mehmet Akif İnan'ın şair, mütefekkir, öğretmen ve aynı zamanda bir eylem adamı olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'nin en büyük emek örgütüysek ve bununla birlikte cesametimizle dünyanın dört bir yanına ulaşabilmişsek, bunda Akif İnan ağabeyin kurucu fikirlerinin payı büyüktür. Bizi bugün burada toplayan da işte bu vefayla örgütlenmiş fikirlerdir" diye konuştu

TURKOVAC Aşısına Ödül

Protokol konuşmalarının ardından geçilen ödül töreninde 6 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Mehmet Akif İnan Ödülleri kapsamında 'Başarı ve Teşvik Ödülü' Covid-19 salgınına karşı geliştirilen TURKOVAC aşısının mucidi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye verilirken, 'Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü' Mesut Uçakan'a, 'Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü' Özgür Şimşek'e, 'Uluslararası Değer Ödülü' İHH Yetim Projesi' ne, 'Üstün Hizmete Vefa Ödülü' Rasim Özdenören'e verildi. Jüri Özel Ödülü'nün sahibi ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi İclal Dağcı oldu.

Gerçekleştirilen ödül töreninde çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi.

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