Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti

Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği görevinden istifa etti.

Hamzaçebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA