Mehmet Akif Ersoy Vefatı'nın 83'üncü Yıldönümünde Bağcılar'da anıldı
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Mehmet Akif Ersoy Vefatı'nın 83'üncü Yıldönümünde Bağcılar'da anıldı

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. Yılında Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği özel bir programla anıldı.

28.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:30
Mehmet Akif Ersoy Vefatı'nın 83'üncü Yıldönümünde Bağcılar'da anıldı

Halk Sarayı'nda gerçekleşen seminerde Ersoy'un "Asım'ın nesli" dediği gençlere seslenen Gazeteci-Yazar , "Bu ülkenin en kaliteli, birinci sınıf insanlarını, bu ülkenin önünü açacak insanlarını siz yetiştirmeniz lazım. Sıradan insanlarla bir yere gidilmez sıra dışı insan lazım. Piramidin en tepesi lazım" dedi.

Halk Sarayı anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapı. İstiklal Marşı Şairi 'un vefatının 83. Yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve Asımın Nesli Vakfı işbirliğiyle bir anma programı düzenlendi. Gecenin konuğu Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan, davetlilere "Mehmet Akif ve Asımın Nesli" başlıklı bir seminer verdi. Katılımcıları geçmişten günümüze doğru tarihte bir yolculuğa çıkaran Kaplan, salonun çoğunluğunu gençlerin oluşturması nedeniyle konuşmasında eğitim konusuna ağırlık verdi.

Müthiş bir sistem, tam sizin yapacağınız bir şey

Osmanlı Devleti'nin kudretini muhafaza etmek için nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir Osmanlı eğitim müessessi olan Enderun'a sık sık vurgu yapan Kaplan, şunları söyledi: "Gençliği kurtarmamız lazım. Bu ülkenin en kaliteli, birinci sınıf insanlarını, bu ülkenin önünü açacak insanlarını siz yetiştirmeniz lazım. Sıradan insanlarla bir yere gidilmez sıra dışı insan lazım. Piramidin en tepesi lazım. Bunun adı Enderun. Tarihte birçok uygarlık bunun uygulamasını da yaptı. Enderun'da çocuk 7-8 aşamalı eğitimden geçiriliyor. İlk aşamada yani birinci kademede yüzde 30'u eleniyor. Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Ahlakında, yeteneğinde ve karakterinde bir sorun olan hemen eleniyor. Kriterler çok yüksek. Daha sonra sırayla diğer aşamalar geliyor. Oralarda da elemeler devam edilerek en kaliteliler seçiliyor. Müthiş bir sistem. Tam sizin yapacağınız bir şey."

Son dakikasına kadar gençlerin ilgiyle takip ettiği programda Kaplan, kendisine yönlendirilen gerek gündeme gerekse eğitime ilişkin soruları da cevaplandırdı.

Kaynak: Bültenler
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