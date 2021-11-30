Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarı Gerçekleşti - Haberler
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Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarı Gerçekleşti

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Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarı Gerçekleşti

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarı GerçekleştiMehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleşti.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarı GerçekleştiMehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleşti. Fuara Kaymakam Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Recep Çebi, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Rıza Keskinsoy, AK Parti Araklı İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Serdan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Kaymakam Karaca ve Başkan Çebi standları tek tek gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Robotik kodlama ile yapılan araçlar, güneş enerjisi ile elde edilen ısının bir eve faydaları ve bir çok alanda proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi gençlerle tek tek yakından ilgilenerek projelerinin detaylarını dinledi. Başkan Çebi gençlere maddi ve manevi destek sağlayacağını ifade etti.

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