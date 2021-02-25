Mehmet Akif Can, Abdelwehab Ahmed, Kadir Güler ve Mustafa Yılmaz 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır Yabancı yatırımcılara ışık olan ACUAD GAYRİMENKUL firmasına konuk olduk. Sayın Av. Mehmet Akif Can, Sektörel Bakış programının sorularını yanıtladı. Can, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe nasıl yol izleyeceklerinin altını çizdi.

Turizm sektöründe Türkiye'de faaliyet gösteren BENAFAN TURİZM kapılarını Sektörel Bakış programına açtı. Firma kurucusu Sayın Abdelwehab Ahmed sektörle ilgili açıklamalarda bulundu. Wehab, verdiği demeçte Türkiye'deki turizm sektöründeki hizmetleri aktardı.

Sektöründe başarılı bir grafik çizen ve her geçen gün bu alanda kendine yenilik katan ALKA MOBİLYA, Sektörel Bakış programına sektörle ilgili açıklamalarda bulundu. Firma kurucusu Sayın Kadir Güler mobilya sektöründeki yapmış oldukları yeniliklere ve hizmetlere değindi.

Günlük hayatta önem arz eden sektörlerden olan sigortacılık sektörünün önemli isimlerinden SİGORTA DURAĞIM, Sektörel Bakış programına kapılarını açtı. Kurumun kurucusu Mustafa Yılmaz faaliyetlerinden bahsetti. Sektörel Bakış kameralarına konuşan Yılmaz, sigorta sektörünün güncel durumundan bahsetti.